Basel (awp) - Der Lifesience-Konzern Lonza gründet neue Kompetenzzentren für Zell- und Gentherapie. Die Standorte in Pearland (USA, Texas) und Geleen/Maastricht (Niederlande) sollen die komplette Palette an Zell- und Gentherapie abdecken, inklusive Prozess- und Analyse-Entwicklung. Die Standorte Portsmouth, (USA, New Hampshire) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...