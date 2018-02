Tagesgewinner war am Dienstag Mologen mit 25,30% auf 2,65 (738% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 23,26%) vor Under Armour mit 17,36% auf 16,70 (491% Vol.; 1W 27,48%) und Twitter mit 8,05% auf 33,44 (212% Vol.; 1W 32,49%). Die Tagesverlierer: Aurubis mit -8,00% auf 73,88 (254% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -7,14%), Verbio mit -7,53% auf 5,40 (234% Vol.; 1W -16,92%), Biofrontera mit -3,58% auf 5,11 (105% Vol.; 1W -9,56%) Die höchsten Tagesumsätze hatten HSBC Holdings (28383,66 Mio.), Rio Tinto (28082,32) und BP Plc (27292,58). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Mologen (738%), Under Armour (491%) und TUI AG (335%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Manitowoc mit 282,87%, die beste ytd...

