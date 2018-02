Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Ado Properties von 54,00 auf 54,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Neben der allgemeinen Aktienmarktkorrektur habe die Angst vor steigenden Zinsen Immobilienwerte zuletzt besonders belastet, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Dienstagabend vorliegenden Studie. Anleger sollten aber nicht vergessen, dass die Inflation nur langsam steigen dürfte. Zudem würden Immobilienaktien zu konjunkturellen Hochzeiten tendenziell am höchsten bewertet. Vor diesem Hintergrund schätzen viele Börsianer die Substanzwerte von Immobiliengesellschaften viel zu niedrig ein./mis/ag Datum der Analyse: 13.02.2018

