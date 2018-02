NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Industriekonzern habe im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen knapp übertroffen, wogegen die Entwicklung der freien Barmittel enttäuscht habe, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Letzteres sollte nach ähnlichen Aussagen von Konkurrenten aber nicht allzu sehr überraschen. Der bestätigte Jahresausblick für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sei konservativ./gl/zb

Datum der Analyse: 14.02.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007500001

AXC0054 2018-02-14/08:30