Die NORMA Group (ISIN: DE000A1H8BV3) ist im Geschäftsjahr 2017 deutlich gewachsen.

Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen erhöhte sich der Umsatz 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 13,7 Prozent auf 1.017,1 Millionen Euro (2016: 894,9 Millionen Euro). Damit hat der Jahresumsatz der NORMA Group erstmals die Grenze von einer Milliarde Euro überschritten. Gründe für dieses Wachstum waren insbesondere ein allgemein gutes wirtschaftliches Umfeld und die hohe Nachfrage nach zuverlässigen Verbindungsprodukten in wichtigen Endmärkten in allen drei Geschäftsregionen. Die globale Produktion von PKW und Nutzfahrzeugen stieg an und der US-amerikanische Markt für Nutzfahrzeuge und landwirtschaftliche Maschinen erholte sich deutlich schneller als erwartet. Die Akquisitionen von Autoline, Lifial und Fengfan trugen ebenfalls zum Wachstum in 2017 bei.

Das organische Wachstum betrug im Geschäftsjahr 2017 8,6 Prozent. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...