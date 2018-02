Eine Kaufempfehlung des Bankhauses Lampe hat den Aktien von Norma kräftig Auftrieb verliehen. Mit einem Plus von 3,4 Prozent auf 58,85 Euro sind die Papiere des Autozulieferers bester HDAX-Wert am gestrigen Tag. Analyst Christian Ludwig hatte sein Kursziel deutlich auf 70 Euro aufgestockt und signalisiert damit Potenzial klar über das bisherige Rekordhoch von 65,95 Euro hinaus. Dank des Umsatzanteils von 43 Prozent in Nordamerika habe die US-Steuerreform einen deutlich positiven Einfluss, so der Experte. Zudem li. ...

