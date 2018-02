Seit dem Jahr 2000 arbeitet die IVU Informationssysteme GmbH, Norderstedt, im Bereich der Versorgungswirtschaft eng mit der Wilken Software Group zusammen. Jetzt wurde ein Vertrag für die weitere, unbefristete Zusammenarbeit auf der E-world 2018 in Essen unterzeichnet. Die IVU ist Entwicklungspartner der VU-ARGE, zu der heute mehr als 80 Versorgungsunternehmen gehören. "Fast 20 Jahre sind in der IT mehr als eine Ewigkeit. So hat sich die IT-Welt in der Versorgungswirtschaft seit dem Beginn der Liberalisierung im Jahr 1999 schon mehrfach völlig verändert. Eine Entwicklung, die wir gemeinsam mit Wilken im Sinne unserer Kunden in einem intensiven Dialog begleitet haben", blickt Reinhard Stenzel, IVU-Gründer und -Geschäftsführer, zurück. Folkert Wilken, Geschäftsführer der Wilken Software Group, ergänzt: "Die IVU war immer ein Partner, der uns auch gefordert hat. Aber genau das bringt uns gemeinsam weiter und war sicher auch ein zentraler Erfolgsfaktor für diese Partnerschaft". Unterzeichnet wurde der neue Vertrag in Essen von Folkert Wilken und Julian Stenzel, Sohn von Reinhard Stenzel und seit 2015 in der IVU-Geschäftsführung. "In den kommenden Jahren stehen durch die Digitalisierung in der Versorgungswirtschaft weitere Umwälzungen an, bei denen Stadtwerke eine zentrale Rolle spielen können - von den neuen intelligenten Netzen bis hin zum Aufbau von Smart Cities. Hier wollen wir gemeinsam mit Wilken ganz neue Wege und Lösungen entwickeln und die Versorgungsunternehmen beim Aufbau der Geschäftsfelder für die Zukunft unterstützen. Auch deswegen setzen wir weiter auf eine langfristige Zusammenarbeit", so Julian Stenzel. Beide Unternehmen feiern in diesem Jahr auch Jubiläen: So wird die IVU Informationssysteme GmbH 20 Jahre alt. Wilken kann sogar auf sein 40-jähriges Bestehen zurückblicken. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de IVU Informationssysteme GmbH Tabea Marcinkiewicz - Marketing Rathausallee 33 - 22846 Norderstedt Tel.: +49 40 525 06 400 www.ivugmbh.de - marketing@ivugmbh.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Softwarelösungen für die sichere und effiziente Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wie kaum ein anderes Unternehmen verbindet Wilken mit 520 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und der Schweiz Standardsoftware-Produkte und Individualprogrammierungen zu einem einzigartigen Lösungs- und Kompetenzportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken zahlreiche Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen, Informationsmanagement und Finanzen & ERP. Über die IVU Informationssysteme GmbH Die IVU Informationssysteme GmbH, Norderstedt, ist ein auf die Versorgungswirtschaft aller Sparten und die Kommunalverwaltung im Bereich Personalwesen spezialisierter IT-Dienstleister. Sie konfiguriert und implementiert ganzheitliche branchenbezogene Lösungen mit innovativen und praxisbewährten Software-Systemen von Partnerunternehmen. Hierbei werden Kundenwünsche, insbesondere vorgetragen durch die Arbeitsgemeinschaft der Versorgungsunternehmen VU-Arge, Norderstedt, eingebracht. Darüber hinaus betreibt die IVU GmbH ein Rechenzentrum, dessen breites Leistungsspektrum von immer mehr Versorgungsunternehmen genutzt wird. Zurzeit werden rund 85 Energieversorgungsunternehmen und 60 Kommunalverwaltungen - mit steigender Tendenz - betreut. Die IVU GmbH beschäftigt rund 50 Mitarbeiter und schafft weitere Arbeitsplätze. Mit zehn Service- und Vertriebsbüros ist die IVU GmbH in Deutschland kundennah präsent. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch für die Inhalte verantwortlich ist.

