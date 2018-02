Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen von 41,50 auf 42,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Eckdaten für das vergangene Jahr belegten eine gute Entwicklung des Internetportalbetreibers im Schlussquartal, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun komme es auf die Umsetzung der bestätigten Ziele für 2018 und 2019 an. Ross revidierte seine Schätzungen leicht nach oben, da 2017 etwas besser als erwartet verlaufen sei und da er 2018 mit einer moderat besseren Entwicklung der Kundenzahlen bei Immobilienscout24 rechne./gl/zb Datum der Analyse: 13.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0016 2018-02-14/08:49

ISIN: DE000A12DM80