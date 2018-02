FRANKFURT (Dow Jones)--Der Nahrungsmittelkonzern Danone will einen Teil seiner Anteile an dem japanischen Milchgetränkehersteller Yakult zu Geld machen. Die Franzosen halten derzeit 21,29 Prozent. Angestrebt werde ein Anteil von 7 Prozent, teilte Danone mit. Damit wäre das Unternehmen voraussichtlich weiterhin der größte Aktionär der Yakult Honsha Co, die ihrerseits den Rückkauf von maximal 5 Millionen eigenen Aktien für bis zu 36 Milliarden Yen angekündigt hat. Danone wäre auch weiterhin im Board von Yakult vertreten.

Yakult kommt auf eine Marktkapitalisierung von rund 1,42 Billionen Yen (umgerechnet 10,67 Milliarden Euro). Danone war 2004 eine strategische Allianz mit den Japanern eingegangen, die 2013 in einer Kooperation mündete.

February 14, 2018 02:22 ET (07:22 GMT)

