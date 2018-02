Daten werden in vielen Organisationen schnell zur wichtigsten Ressource: von industriellen Fertigungsprozessen bis hin zu Hausautomatisierungssystemen. Industrie 4.0, Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) und das industrielle Internet der Dinge (IIoT) sind für die Generierung riesiger Datenmengen verantwortlich, anhand derer operative und strategische Geschäftsentscheidungen getroffen werden. In IIoT-Anwendungen sammeln eine Vielzahl von oftmals batteriebetriebenen Sensoren Daten und leiten diese ohne sichtbare Informationen an die Cloud weiter. Instandhaltung und Betriebspersonal erhalten keine Information darüber, was der Sensor meldet und können dies zudem nicht online überprüfen. Es geht jedoch auch anders.

So zum Beispiel in einem Rechenzentrum, in dem wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...