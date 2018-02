Anlässlich der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für 2017 hat der GBC-Analyst Cosmin Filker mit dem Vorstand der CR Capital Real Estate AG, Stefan Demske, über die aktuelle Geschäftsentwicklung und künftigen Potenziale der Gesellschaft gesprochen.

GBC AG: Herr Demske, für das abgelaufene Geschäftsjahr haben Sie sehr positive operative Zahlen vermelden können. Können Sie die Entwicklung 2017 kurz skizzieren?

Stefan Demske: Die CR Capital Real Estate AG blickt auf ein überragendes Geschäftsjahr zurück. Nach vorläufigen Zahlen hat sich unser Ergebnis auf ca. 4,7 Mio. Euro deutlich mehr als verdoppelt. Damit zeigt die CR Capital Real Estate AG ein weitaus dynamischeres Wachstum auf, als es vergleichbare Unternehmen der Peer-Group in ihren jüngsten Quartalszahlen vorgelegt haben. An dieser guten Entwicklung sollen auch unsere Aktionäre teilhaben, wir wollen der kommenden Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende von 1,00 Euro pro Aktie vorschlagen. Das Gewinnwachstum 2017 zeigt dabei, dass wir als Wohnimmobilienentwickler die richtigen Projekte mit attraktiven Renditen im Portfolio haben. 2017 wurde unser Ergebnis vor allem durch unser Großprojekt im Raum Leipzig/Halle positiv beeinflusst. Die große Nachfrage nach aktuellen Projekten und die bereits um 50 Prozent fertiggestellten Neubaueinheiten in der Region Leipzig/Halle lassen einen weiterhin optimistischen Ausblick auf die zukünftige Geschäftsentwicklung zu.

GBC AG: Das große Wohnbauvorhaben in Leizpig/Halle hat also eine hohe Auswirkung auf die operative Entwicklung gehabt. Laut Zeitplan soll der erste Bauabschnitt noch in 2018 finalisiert werden. Wie sehen die Planungen für die weiteren Bauabschnitte aus und welches Umsatzpotenzial verbirgt sich dahinter?

Stefan Demske: Mit der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts steht dessen Übergabe kurz bevor. Die CR Capital Real Estate AG hat hierbei schon frühzeitig den Bedarf erkannt und entsprechend die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in hoher Qualität bedient. Dieser ist (nicht nur in der Region Leipzig/Halle) weiterhin hoch. So sind wir sehr zufrieden, bereits jetzt 200 weitere Neubaueinheiten in Kürze beginnen zu können. Das daraus resultierende Umsatzpotenzial beläuft sich auf 25 bis 30 Mio. Euro.

GBC AG: Wie sehen die Planungen hinsichtlich der künftigen Projektpipeline aus und welche Regionen erachten Sie hier als besonders interessant?

Stefan Demske: Das gerade skizzierte Projekt sollte bis 2019 umgesetzt und damit komplett realisiert sein. Mit dieser Expertise und den Erfahrungen baut die CR Capital Real Estate AG ihren Marktanteil in der Region Leipzig/Halle auf aktuell 20 Prozent aus. Zudem sind die Regionen Leipzig/Halle, der Großraum Berlin und auch Dresden sehr gute Standorte. Wir verfügen hier über besondere Expertise und ein gutes Netzwerk, so dass sich uns attraktive Ankaufsopportunitäten ...

