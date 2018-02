FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future handelt am Mittwoch im frühen Geschäft leicht im Plus. Der wichtigste Termin des Tages dürfte für die Anleihenmärkte die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise um 14.30 Uhr sein. Einen starken Impuls erwarten die Anleihestrategen der DZ Bank, falls die Teuerung über den aktuellen Erwartungen von 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat liegt.

In der vorvergangenen Woche hatte bereits der vergleichsweise starke Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne in den USA Ängste vor unerwartet rasch ansteigenden Leitzinsen geschürt. In der Folge hatte sich auf der Rentenseite der jüngste Renditeanstiegstrend nochmals verstärkt. Die einjährigen US-Staatsanleihen rentieren aktuell mit 1,93 Prozent auf dem höchsten Stand seit neun Jahren und deuten an, dass am Markt drei Zinserhöhungen durch die Fed bereits eingepreist sind.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 10 Ticks auf 158,33 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 158,33 Prozent und das Tagestief bei 157,61 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.433 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 5 Ticks auf 130,67 Prozent.

February 14, 2018

