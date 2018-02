Die Stimmung ist gut am deutschen Aktienmarkt kurz vor Handelsstart. Gestern ging es für den DAX zwar nach unten. Allerdings gibt es positive Vorgaben aus den USA. An der Wall Street machte vor allem Under Armour mit einem deutlichen Kursplus auf sich aufmerksam. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, mit einem Überblick über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt gibt Korrespondentin Viola Grebe außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.