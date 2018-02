Zürich (ots) -



Die fünf wichtigsten Ziele auf der digitalen Agenda Schweizer

Unternehmen sind: Digitale Sicherheit, Automation, Daten-Analyse,

neue digitale Kundenerlebnisse und die Aus- und Weiterbildung von

Mitarbeitern samt Aufbau einer Kultur, um digitale Veränderungen

voranzutreiben. Zu den grössten Herausforderungen der digitalen

Transformationen zählt für knapp 60 Prozent der Manager die

Zusammenarbeit von Mitarbeitern über klassische Abteilungsgrenzen

hinweg. Das sind Ergebnisse der Studie "Digitale Agenda 2020", die

vom weltweit führenden unabhängigen end-to-end IT-Dienstleister DXC

Technology (NYSE: DXC) über ein Marktforschungsinstitut in der

Schweiz durchgeführt wurde.



56 Prozent der Schweizer Manager sind mit vielen guten Ideen für

digitale Projekte zufrieden, die ihre Mitarbeiter beisteuern.

Gleichzeitig berichten knapp 60 Prozent der Firmen aber von einer

traditionellen Unternehmenskultur, die digitale Transformation

ausbremst. "Dieser Stolperstein ist insbesondere bei der Entwicklung

neuer digitaler Geschäftsmodelle besonders kritisch", sagt Dr. Bruno

Messmer, Leiter Digital Bit Strategy & Transformation bei DXC

Technology Schweiz. "Nur 11 Prozent attestieren dem eigenen Haus

einen exzellenten Reifegrad, gemeinsam mit kreativen Menschen

innerhalb und ausserhalb ihres Unternehmens die besten Ideen für neue

Produkte zu entwickeln."



Um Hürden aus dem Weg zu räumen, die wegen klassischer

Unternehmensstrukturen bestehen, bieten sich spezialisierte Task

Forces an, die sich auf schnelles Prototyping konzentrieren (rapid

prototyping processes). Für den Einsatz solcher

Pilotprojektstrategien sieht die grosse Mehrheit der Unternehmen in

der Schweiz erheblichen Nachholbedarf (64 Prozent). Nur knapp 10

Prozent der befragten Manager geben an, hier mit einer separaten

Abteilung bereits einen exzellenten Reifegrad erreicht zu haben.

Diese recht schwachen Ergebnisse stehen im Gegensatz zu den

überragenden Chancen, die die Digitalisierung bietet: Knapp 70

Prozent der Manager wollen in den nächsten zwei bis drei Jahren mit

digitalen Geschäftsstrategien neue Einnahmequellen erschliessen. "Das

geplante Engagement der Schweizer Manager, digitale Strategien zügig

zu entwickeln ist eine gute Nachricht", sagt Dr. Bruno Messmer. "Denn

als wichtige Erkenntnis unserer Digitalen-Agenda-Studie zeigt sich,

dass sich die Prioritäten der Unternehmen durch die Ausarbeitung und

Implementierung einer digitaler Strategie ständig verändern - die

ursprünglichen Pläne immer wieder angepasst werden müssen. Das

Handeln verändert also auf der digitalen Transformationreise das

Denken und deshalb ist es wichtig, mit der Umsetzung von

Digitalisierungsprojekten so rasch wie möglich zu beginnen und dabei

immer agil und anpassungsfähig zu bleiben."



Als weltweit grösster unabhängiger IT-Dienstleister mit

jahrelanger Erfahrung auf dem Gebiet der Digitalisierung unterstützt

DXC Technology seine Kunden bei ihrer digitalen Transformation. Die

Mission: Unternehmen in der Schweiz und weltweit auf ihrer digitalen

Reise zu begleiten.



Über die DXC-Studie "Digitale Agenda 2020"



DXC Technology hat die Studie "Digitale Agenda 2020" im Juli 2017

über ein Marktforschungsinstitut durchgeführt. In der Schweiz wurden

100 Führungskräfte mit Entscheidungsbefugnis bei der digitalen

Transformation befragt. Branchenschwerpunkte der Studie sind:

Industrie, Transport & Verkehr, Telekom + IT, Bauwesen, Gross- und

Einzelhandel, Gesundheits- und Sozialwesen, Finanzdienstleister.



Über DXC Technology



DXC Technology ist der weltweit führende unabhängige End-to-End

IT-Dienstleister. In der Schweiz zählt knapp die Hälfte der im SMI

gelisteten Unternehmen zu unseren Kunden. Das Unternehmen ist mit

Standorten in Dübendorf, Urdorf, Bern und Genf vertreten. Wir wandeln

technologische Innovationen in messbare Erfolge für unsere Kunden um.

Aus dem Zusammenschluss von CSC und der Enterprise Services Sparte

von Hewlett Packard Enterprise entstanden, sind wir für rund 6.000

privatwirtschaftliche und öffentliche Organisationen in 70 Ländern

tätig. DXC Technology zeichnet sich durch technologische

Unabhängigkeit aus, ist weltweit präsent und verfügt über ein

umfassendes Partnernetzwerk. Gemeinsam bieten wir richtungsweisende

IT-Services und Lösungen. Wir leiten und begleiten die digitale

Transformation unserer Kunden. Auch im Bereich Corporate Social

Responsibility setzen wir Massstäbe www.dxc.technology/ch.





