Deutsches BIP steigt im vierten Quartal um 0,6 Prozent

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich im vierten Quartal 2017 wie erwartet abgeschwächt und ist im dritten Quartal etwas niedriger als zuvor angenommen gewesen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg das saison- und preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,6 Prozent und lag kalenderbereinigt um 2,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatte 0,6 und 3,0 Prozent Wachstum prognostiziert.

Lampe: Deutsches Wachstumstempo lässt 2018 nach

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird sich nach Einschätzung des Bankhauses Lampe 2018 etwas abschwächen. Chefvolkswirt Alexander Krüger sagte nach Veröffentlichung von BIP-Daten für das vierte Quartal 2017: "Die Produktionslücke in der Industrie wird sich in Kürze schließen, und dann ist mal die Frage, ob wir weiter so stark wachsen können."

DIHK: Neue Regierung muss deutsche Wettbewerbsfähigkeit verbessern

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat angesichts der jüngsten Zahlen zum vierten Quartal 2017 eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gefordert. "Die Wirtschaftsleistung steigt nun schon das vierzehnte Quartal in Folge. Der lang andauernde Aufschwung gewinnt sogar an Stärke", konstatierte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. Stetiges Wachstum sei aber "kein Naturgesetz", hob er hervor. "Eine neue Bundesregierung muss daher die Gunst der Stunde nutzen, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu verbessern."

Preisauftrieb in Deutschland lässt im Januar nach

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Januar etwas nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, sank die jährliche Inflationsrate auf 1,6 Prozent. Im Dezember hatte die Rate 1,7 Prozent betragen. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 30. Januar. Binnen Monatsfrist gingen die Verbraucherpreise um 0,7 Prozent zurück, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.

Zahl der Erwerbstätigen steigt im vierten Quartal um 1,5 Prozent

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist im vierten Quartal 2017 angesichts der brummenden Konjunktur spürbar gestiegen. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) gab es rund 44,7 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs die Zahl der Erwerbstätigen somit um 642.000 Personen oder 1,5 Prozent. In allen vier Quartalen des Jahres 2017 betrug somit die Zuwachsrate im Vorjahresvergleich 1,5 Prozent.

Weidmann droht Banken bei Bitcoin-Engagements mit hohen Kapitalforderungen

Bundesbank-Präsident Weidmann hat Banken vor Engagements in der Krypto-Währung Bitcoin gewarnt. Beim Bargeldsymposium der Bundesbank sagte Weidmann laut vorab verbreitetem Redetext, nennenswerte Investitionen von Banken und Privatanlegern würden ein Risiko für die Finanzstabilität darstellen und wären mit viel Eigenkapital zu hinterlegen. Skeptisch äußerte sich Weidmann zur Einführung von digitalem Zentralbankgeld.

Japans Wirtschaft das achte Quartal in Folge gewachsen

Die japanische Wirtschaft ist von Oktober bis Dezember vergangenen Jahres das achte Quartal in Folge gewachsen. Damit befindet sich Japans Wirtschaft in der längsten Wachstumsphase seit den späten achtziger Jahren. Volkswirte gehen davon aus, dass sich der moderate Aufschwung auch in diesem Jahr fortsetzen wird. Im vierten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ersten Schätzungen zufolge annualisiert um 0,5 Prozent. Ökonomen hatten dagegen mit 0,9 Prozent eine stärkere Expansion erwartet.

US-Schieferölförderer fluten erneut den Ölmarkt

Die Erholung des Ölpreises im Vorjahr schien zunächst nicht gleich wieder eine Förderausweitung der US-Schieferölproduzenten auszulösen. Es sah so aus, als würden sie jetzt vor allem darauf setzen, stetig und zuverlässig Geld zu verdienen. Das hätte den Ölpreis auf längere Sicht gestützt und wäre auch für die Aktionäre der US-Schieferölbranche eine gute Nachricht gewesen. Doch die kurze Phase der Produktionsdisziplin ist schon wieder vorbei.

Europa-Politiker Balz könnte Bundesbank-Vorstand werden - Magazin

Der Europa-Politiker Burkhard Balz (CDU) könnte einem Magazinbericht zufolge Bundesbank-Vorstand für die Bankenaufsicht werden. Das Manager Magazin berichtet ohne Angaben von Quellen, dass der Abgeordnete in der Pole-Position für den Job des wichtigsten deutschen Banken-Kontrolleurs sei. Balz würde den Posten von Andreas Dombret übernehmen, dessen Vertrag Ende April nach acht Jahren ausläuft.

Schulz tritt sofort ab - Nahles soll SPD-Chefin werden

Der SPD-Parteivorsitzende Martin Schulz hat die Konsequenzen aus den innerparteilichen Querelen der letzten Wochen gezogen und mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt erklärt. Als Nachfolgerin wurde von Präsidium und Vorstand der SPD in Berlin einstimmig die Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles nominiert. Sie soll sich auf einem Sonderparteitag am 22. April in Wiesbaden zur Wahl stellen. Hamburgs Erster Bürgermeister und Parteivize Olaf Scholz wird die SPD bis dahin kommissarisch leiten.

Türkischer Ministerpräsident spricht sich für rasche Freilassung Yücels aus

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hat sich für eine rasche Freilassung des inhaftierten Korrespondenten der Welt, Deniz Yücel, ausgesprochen. "Ich hoffe, dass er in kurzer Zeit freigelassen wird. Ich bin der Meinung, dass es in kurzer Zeit eine Entwicklung geben wird", sagte Yildirim in einem Interview mit den ARD-Tagesthemen, das am Mittwochabend gesendet werden sollte. Allerdings entscheide nicht die Regierung, sondern die Justiz über Yücels Fall, sagte der Regierungschef, der am Donnerstag nach Berlin kommt.

Misstrauensantrag gegen niederländischen Regierungschef Rutte gescheitert

Nach dem Rücktritt des niederländischen Außenministers Halbe Zijlstra hat sich Regierungschef Mark Rutte einem Misstrauensvotum im Parlament stellen müssen. Der Misstrauensantrag des rechtspopulistischen Politikers Geert Wilders wurde am Dienstagabend in Den Haag aber mit großer Mehrheit zurückgewiesen. 101 Abgeordnete stimmten dagegen, nur 43 Parlamentarier votierten gegen den Regierungschef.

Niederländischer Außenminister tritt wegen Putin-Lüge zurück

Nach nur vier Monaten im Amt ist der niederländische Außenminister Halbe Zijlstra wegen einer Lüge über ein angebliches Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin zurückgetreten. "Ich sehe heute keine andere Möglichkeit, als meinen Rücktritt einzureichen", sagte Zijlstra während einer Parlamentssitzung in Den Haag vor den Abgeordneten. Er hatte behauptet, eine Putin-Äußerung über "Groß-Russland" mit angehört zu haben.

Macron droht für Fall von Giftgaseinsatz in Syrien mit Angriffen

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat für den Fall, dass der Einsatz verbotener Chemiewaffen in Syrien sicher nachgewiesen wird, erneut mit Angriffen gedroht. "Wir werden an dem Ort zuschlagen", von dem solche Angriffe ausgegangen oder organisiert worden seien, sagte Macron vor Journalisten in Paris. "Die rote Linie wird respektiert werden", bekräftigte der Präsident. Derzeit lägen den französischen Geheimdiensten aber keine gesicherten Beweise für Giftgasangriffe auf die syrische Zivilbevölkerung vor.

USA fordern Russland zu Ende von "Überfall" in der Ukraine auf

Zum dritten Jahrestag des Minsk-Abkommens haben die USA an Russland appelliert, seinen "Überfall" in der Ukraine zu beenden und die annektierte Halbinsel Krim zurückzugeben. Moskau heize einen Konflikt in dem Nachbarland an, in dem mehr als 10.000 Menschen getötet worden seien, darunter 2.500 Zivilisten, sagte US-Außenamtssprecherin Heather Nauert in Washington.

Polizei in Israel spricht sich für Anklage gegen Netanjahu aus

Die Polizei in Israel hat der Generalstaatsanwaltschaft eine Anklage gegen Regierungschef Benjamin Netanjahu wegen Korruption empfohlen. Es gebe genug Beweise, um Netanjahu wegen der Annahme von Bestechungsgeldern, Betrugs und Vertrauensmissbrauchs anzuzeigen, teilte die Polizei mit. Die offizielle Entscheidung über eine Anklage fällt nun Generalstaatsanwalt Avischai Mandelblit zu. Netanjahu beteuerte in einer Fernsehansprache erneut seine Unschuld.

Thailands Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 1,5%

Malaysia BIP 4Q +5,9% (PROG: +5,8%) gg Vorjahr

Singapur BIP 4Q annualisiert rev. +2,1% gg Vorquartal (vorläufig +2,8%)

Singapur BIP 4Q rev. +3,6% gg Vorjahr (vorläufig +3,1%)

Singapur BIP 2017 rev. +3,6% (vorläufig +3,5%)

