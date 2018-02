Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sartorius von 85 auf 97 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Das Absatzvolumen biopharmazeutischer Arzneien, die mit Einwegprozesslösungen (Single-Use-Technologien) hergestellt werden, könnte sich in den nächsten vier Jahren verdreifachen, schrieb Analyst Johnny Rowles in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anleger berücksichtigen bereits das damit einhergehende, überdurchschnittliche Wachstum des Pharma- und Laborausrüsters./la/zb Datum der Analyse: 14.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0024 2018-02-14/09:35

ISIN: DE0007165631