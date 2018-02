Aschheim (München) (ots) - Wirecard, einer der führenden internationalen Anbieter von digitaler Finanztechnologie, erweitert seine langjährige Zusammenarbeit mit Villeroy & Boch: Dank der Kooperation kann das Traditionsunternehmen jetzt seinen bestehenden Onlineshop um alternative Zahlungsmethoden erweitern und einen neuen Onlineshop für Bad- und Wellness-Zubehör launchen. Seit über zwölf Jahren übernimmt Wirecard für Villeroy & Boch die Abwicklung von Kreditkartenzahlungen in 13 Ländern sowie seit zwei Jahren das Echtzeit-Online-Risikomanagement.



Ab jetzt können Online-Kunden von Villeroy & Boch neben Kredit- und Debitkarten auch lokale Bezahlarten wie Sofortüberweisung, gesicherten Rechnungskauf, P24, iDeal, EPS und Bancontact in Anspruch nehmen. Alternative Zahlungsverfahren wie diese gewinnen zunehmend an Bedeutung für den Onlinehandel. So zeigt etwa die aktuelle EHI-Studie Online-Payment 2017, dass der Kauf auf Rechnung mit 30,5 Prozent an erster Stelle der umsatzstärksten Zahlungsarten in Deutschland liegt. Durch das Anbieten verschiedener Payment-Optionen ist Villeroy & Boch somit in der Lage, die Kundenzufriedenheit weiter zu steigern.



Indem ein neuer Onlineshop für Bad- und Wellness-Zubehör gelauncht wird, kann Villeroy & Boch darüber hinaus seine B2B-Verkaufsstrategie stärken. Wirecard sorgt hierbei für die Kreditkartenakzeptanz sowie die gesamte Abwicklung der Zahlungen.



Taylan Demirkol, Leiter Online Marketing Bad und Wellness bei Villeroy & Boch, sagt: "Wir vertrauen bereits seit vielen Jahren auf die Expertise von Wirecard im Bereich Digitalisierung von Zahlungsprozessen. Daher fiel die Entscheidung, die Kooperation mit Wirecard auszuweiten, sehr leicht. Als innovationsstarkes Unternehmen streben wir an, auch im Bereich Digital Payment die neuesten Lösungen anzubieten."



Marion Laewe, Vice President Sales Consumer Goods bei Wirecard, fügt hinzu: "Wir sind stolz darauf, unsere langjährige Kundenbeziehung mit Villeroy & Boch kontinuierlich auszuweiten und die angebotene Payment-Auswahl um umsatzstarke Bezahlmethoden zu ergänzen. Es gehört zu unserer Kernkompetenz, internationale Sales-Strategien unserer Kunden über alle Kanäle hinweg auf einer digitalen Plattform zu unterstützen."



Über Wirecard:



Über Villeroy & Boch:



Villeroy & Boch ist eine der weltweit führenden Premium-Marken für keramische Produkte. Das im Jahr 1748 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Mettlach/Deutschland steht für Innovation, Tradition und Stilsicherheit. Als renommierte Lifestyle-Marke ist Villeroy & Boch mit Produkten der Bereiche Bad und Wellness sowie Tischkultur in 125 Ländern vertreten.



