Die Commerzbank hat die Einstufung für Norma Group nach vorläufigen Zahlen für das Schlussquartal 2017 auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Resultate des Verbindungstechnikspezialisten stünden im Einklang mit den bereits bekannten Eckdaten, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe wenig Neues. Der Analyst bleibt bei seiner Einschätzung, dass der Rückschlag bei den Gewinnmargen im Schlussquartal nur vorübergehender Natur sein dürfte, da die höheren Rohstoffkosten an die Kunden weitergereicht werden dürften./mis/zb Datum der Analyse: 14.02.2018

AFA0026 2018-02-14/09:37

ISIN: DE000A1H8BV3