Der Vorstand der Gesellschaft gibt bekannt, dass am heutigen Tage der Sanierungsplan der Gesellschaft zurückgezogen wurde und somit das Insolvenzverfahren automatisch in ein Konkursverfahren umgewandelt wird. Dies geschieht in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter und insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Gesellschaft jedenfalls geschlossen und abgewickelt werden soll. Folgende Schuldverschreibungen der Gesellschaft sind in den Handel am Dritten Markt der Wiener Börse einbezogen: AT0000A1P0K5...

