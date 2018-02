Die US-Bank Citigroup hat die Aktie des Spezialchemiekonzerns Covestro mit "Neutral" eingestuft. Einem Bericht zufolge habe das US-Bauunternehmen KBR einen Vertrag zum Bau einer Polycarbonat-Fabrik in China unterzeichnet, schrieb Analyst Andrew Benson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei die letzte in einer Reihe ähnlich lautender Ankündigungen. Das Polycarbonat-Angebot für 2018 und 2019 steige damit deutlicher als bisher von ihm erwartet./gl/ck Datum der Analyse: 14.02.2018

