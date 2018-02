Seit der Erholung im September vergangenen Jahres hat die Aktie wieder deutlich abgegeben. In einer newsruhigen Zeit trennten sich die Anleger von ihren Papieren. Am gestrigen Dienstag machte die Aktie aber mit einem satten Kurssprung von mehr als 25 Prozent auf sich aufmerksam. Grund war die Bekanntgabe eines einen neuen Lizenzdeal mit Oncologie Inc. für den Hauptwirkstoffkandidaten Lefitolimod. Die Vereinbarung umfasst neben einem Vertrag für die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Lefitolimod in China auch ein weltweites Entwicklungsprogramm. Oncologie ist ein auf Krebstherapien spezialisierter Medikamentenentwickler mit Hauptsitz in Boston und operativem Standort in Shanghai. Das Unternehmen wird von internationalen Top-Investoren unterstützt und hat die Entwicklung von neuartigen personalisierten Arzneimitteln im Bereich der Immuno-Onkologie zum Ziel, so Mologen.

