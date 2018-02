Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Es hatte gefühlt eine Ewigkeit gedauert. Doch am 23. Januar 2018 war es endlich so weit. Mit 13.596 Punkten erreichte der DAX einen neuen Rekordstand. Während Anleger hierzulande mitansehen durften, wie an der Wall Street ein Rekordhoch nach dem anderen gefeiert wurde, war der Anstieg im DAX wesentlich steiniger. Gerade deshalb dürfte...

Den vollständigen Artikel lesen ...