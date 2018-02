Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Aurubis nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal des Kupferkonzerns belege die überraschend guten Geschäftsaussichten, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem verschiebe der mögliche Verkauf des Segments Flachwalzprodukte (FRP) den Fokus in Richtung Zu- und Verkäufe, da das Aufwärtspotenzial aus dem Effizienzprogramm daher nun um 50 Millionen Euro geringer als bisher veranschlagt ausfallen dürfte./gl/ck Datum der Analyse: 14.02.2018

ISIN: DE0006766504