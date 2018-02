Luzern (ots) -



Zum sechsten Mal in Folge ist MSD, ein führendes, forschendes,

biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Luzern, als "Top Employer

Schweiz" und zum dritten Mal zusätzlich als "Top Employer Europe"

ausgezeichnet worden.



Die jährlich vom Top Employers Institute durchgeführte,

internationale Studie ermittelt weltweit führende Arbeitgeber, die

hervorragende Arbeitsbedingungen bieten, Talente auf allen Ebenen des

Unternehmens fördern und bestrebt sind, die Anstellungsbedingungen

kontinuierlich zu verbessern.



Das Top Employers Institute hat heute die Ergebnisse der

diesjährigen Prüfung von Organisationen in der Schweiz bekannt

gegeben: MSD ist eines der Unternehmen, das die Zertifizierung" Top

Employer Switzerland 2018" und zusätzlich "Top Employer Europe 2018"

erhält.



Entscheidend für den Erhalt des Top-Arbeitgeber-Labels ist der

Abschluss eines umfangreichen Analyseverfahrens und die Einhaltung

der hohen, für die Zertifizierung geforderten, Standards. Bewertet

wurden die Arbeitsbedingungen von MSD nach den folgenden Kriterien:



- Talent-Strategie

- Personaleinsatzplanung

- On-Boarding

- Training & Entwicklung

- Performance Management

- Führungskräfteentwicklung

- Karriere- & Nachfolgeplanung

- Compensation & Benefits

- Unternehmenskultur



Um die Aussagekraft des Zertifizierungsprozesses zu verstärken,

wurden alle Antworten unabhängig geprüft. MSD erfüllt die geforderten

Standards in allen Kategorien. Da das Unternehmen neben der Schweiz

auch in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien,

Spanien und in Grossbritannien als "Top Employer" zertifziert wurde,

gilt MSD zugleich als "Top Employer Europe" und zählt damit zu den

"bevorzugten Arbeitgebern".



David Plink, CEO des Top Employers Institute: "Optimale

Mitarbeiterkonditionen sorgen dafür, dass sich die Mitarbeitenden

persönlich und beruflich weiterentwickeln können. Unsere umfassende

Analyse kam zu dem Schluss, dass MSD ein hervorragendes Arbeitsumfeld

und eine breite Palette individueller Entwicklungsmöglichkeiten

bietet, von zusätzlichen Leistungen bis hin zu

Performance-Management-Programmen, die gut durchdacht sind und sich

wirklich an der Kultur des Unternehmens orientieren."



Kathrin Gilly, HR Director MSD Schweiz und Österreich: "Ich freue

mich sehr, dass MSD nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Europa

wieder als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet wurde. Es ist unglaublich

mit wie viel Engagement unsere Mitarbeiter das gemeinsame Ziel,

Menschen gesünder zu machen und ihnen ein besseres Leben ermöglichen

zu können, verfolgen. Ihr Einsatz treibt uns an, unsere Prozesse,

Reglemente und Weiterentwicklungsmöglichkeiten immer wieder zu

evaluieren, um sicher zustellen, dass wir die hohen Standards als

Arbeitgeber erster Wahl einhalten.



Weitere Informationen: www.top-employers.com



Über MSD



MSD ist ein führendes globales biopharmazeutisches Unternehmen,

das seit mehr als einem Jahrhundert für das Leben forscht und für die

herausforderndsten Krankheiten weltweit Arzneimittel und Impfstoffe

entwickelt. MSD ist ein geschützter Name von Merck & Co., Inc.,

Kenilworth, New Jersey, U.S.A. Mit unseren rezeptpflichtigen

Medikamenten, Impfstoffen, Biotherapeutika und

Tiergesundheitsprodukten bieten wir in über 140 Ländern innovative

Gesundheitslösungen an. Darüber hinaus setzen wir uns mit

weitreichenden Programmen und Partnerschaften für den verbesserten

Zugang zur Gesundheitsversorgung ein. Heute steht MSD weiterhin an

der Spitze der Forschung zur Vorbeugung und Behandlung von

Krankheiten, die Menschen und die Gesellschaft auf der ganzen Welt

bedrohen, darunter Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neue

Tierkrankheiten, Alzheimer sowie Infektionskrankheiten, inklusive HIV

und Ebola. Für weitere Informationen besuchen Sie www.msd.com und

folgen Sie uns auf Twitter.



MSD Humanmedizin Schweiz



Die Schweiz ist ein wichtiger Standort für das Unternehmen. Hier

sind 700 Mitarbeitende in nationalen und internationalen Funktionen

tätig. Der Bereich Humanmedizin ist in der Schweiz zuständig für den

Vertrieb rezeptpflichtiger Medikamente und Biopharmazeutika in den

Therapiebereichen Onkologie, Diabetes, Herzkreislauf,

Infektionserkrankungen (u.a. Pilzinfektionen,

Antibiotika-Resistenzen, HIV/AIDS und Hepatitis C), Immunologie,

Frauengesundheit sowie von Impfstoffen für Kinder, Jugendliche und

Erwachsene.



MSD ist in der Schweiz aktiv in der klinischen Forschung und

stellt hier Medikamente weltweit für klinische Studien her. Die

Stärkung der Gesundheitskompetenz und der Gesundheitsökonomie sind

weitere Anliegen, für die sich MSD lokal einsetzt. Ebenso engagiert

sich MSD am Standort Luzern. 2018 erhielt das Unternehmen in der

Schweiz zum sechsten Mal in Folge die Zertifizierung «Top Employer»

und zum dritten Mal die Auszeichnung «Top Employer Europe».



Mehr unter: www.msd.ch



Folgen Sie uns auf Twitter: @MSD_Switzerland



© 2018 MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern.

Alle Rechte vorbehalten. CORP-1247847-0000, Februar 2018



Originaltext: MSD Merck Sharp & Dohme AG

Kontakt:

Liliane Elspass

Lead Communications

MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern

Tel. +41 58 618 34 24 / Mobile 079 235 58 90

media.switzerland@merck.com