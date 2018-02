Integra Resources hat auf seinem DeLamar-Projekt mit den Bohrarbeiten begonnen. Insgesamt 20.000 Meter will der Goldexplorer in diesem Jahr niederbringen und DeLamar sowie das benachbarte Florida Mountain-Projekt für große Goldproduzenten interessant machen.

Bohrprogramm 2018: Erste Phase gestartet

Die winterliche Ruhe in Idaho ist vorbei. Integra Resources hat die erste Phase seines Bohrprogramms auf dem DeLamar-Projekt im Südwesten des US-Bundesstaates begonnen. Gleich zu Beginn wurde dieses Phase I um 50 Prozent auf 6.000 Meter ausgedehnt. Das Unternehmen will nun Bohrziele mittels 18 RC-Drilllöchern definieren. Die zweite Phase soll bereits im Frühling starten. Insgesamt will Integra auf DeLamar und dem benachbarten Projekt Florida Mountain in diesem Jahr 20.000 Meter an Diamant- und RC-Bohrungen niederbringen. Direkt unter der Oberfläche vermutet das Unternehmen niedrige Goldgrade, nur wenige hundert Meter in der Tiefe ...

