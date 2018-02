TrackX Holdings ist ein spannender kleiner Player im Mega-Zukunftsmarkt Internet of Things mit einem schon beachtlichen Trackrecord in Sachen Kundengewinnung.Das Unternehmen bietet über seine "GAME"-Plattform einzigartige Lösungen zum Asset Tracking in sämtlichen Industrien an. Die Plattform ist im Gegensatzu zu anderen System hardwareunabhängig und kann mit verschiedenste Auto-ID-Technoloigien nutzen.Das Fiskaljahr 2017, das im September endete, zeigte:ein Wachstum von +270% auf 5,17 Mio. C$ um +115% gestiegene wiederkehrende Umsätze auf 1,37 Mio. C$ eine von -17% auf +27% gestiegene BruttomargeObwohl unter dem Strich ein bereinigter EBITDA-Verlust von 3...

