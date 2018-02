Airbus-Calls mit 117%-Chance bei Kurserholung auf 88 EUR

Der Kurs der Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) gab seit Anfang Februar 2018 von 93,39 Euro auf bis zu 82,12 Euro um 12 Prozent nach. Seit dem Beginn der aktuellen Handelswoche erholte sich der Aktienkurs wieder auf sein aktuelles Niveau von 83,55 Euro.

Wer sich den in den jüngsten Analysen geäußerten Expertenmeinungen anschließen möchte, in denen die Triebwerksprobleme des Airbus 320neo dem Großauftrag aus den Emiraten gegenübergestellt werden, und in denen die Aktie mit Kurszielen von bis zu 115 Euro als kaufens- oder haltenswert eingestuft wird, könnte die Investition in Long-Hebelprodukte auf die Aktie ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 85 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis bei 85 Euro, Bewertungstag 13.6.18, BV 0,1, ISIN: DE000HW4WXH7, wurde beim Aktienkurs von 83,55 Euro mit 0,47 - 0,48 Euro gehandelt.

Kann die Airbus-Aktie im nächsten Monat auf 88 Euro - dort wurde die Aktie zuletzt vor einer Woche gehandelt - zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,64 Euro (+33 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 80,3848 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 80,3848 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DD49NB1, wurde beim Aktienkurs von 83,55 Euro mit 0,34 - 0,35 Euro taxiert.

Kann sich die Airbus-Aktie in den nächsten Wochen auf 88 Euro erholen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,76 Euro (+117 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 78,2225 Euro

Der etwas höher gepufferte HVB-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 78,2225 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PP02WJ2, wurde beim Aktienkurs von 83,55 Euro mit 0,58 - 0,59 Euro quotiert.

Wenn sich der Kurs der Airbus-Aktie auf 88 Euro erhöht, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,97 Euro (+64 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de