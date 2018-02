Die insolvente Wienwert-Holding, die 99,99 Prozent an der Wienwert AG hält, steht nun endgültig vor dem Aus. Der Sanierungsplan sei heute, Mittwoch, zurückgezogen worden, teilte der Vorstand in einer Aussendung mit. Das Insolvenzverfahren werde automatisch in ein Konkursverfahren umgewandelt."Dies geschieht in Abstimmung ...

