Bonn - Die an den Märkten zuletzt zurückgekehrten Inflationsängste werden durch die jüngste Dynamik der US-Verbraucherpreise bislang noch nicht untermauert, berichten die Analysten von Postbank Research.So bewege sich die Kerninflationsrate bereits seit Mai letzten Jahres in einer engen Spanne von 1,7 bis 1,8%. Gleichwohl gebe es angesichts eines engen Arbeitsmarktes mittlerweile Anzeichen einer höheren Lohndynamik, was perspektivisch für ein Anziehen der (Kern-)Teuerung spreche. Im Vormonatsvergleich rechnen die Analysten von Postbank Research für Januar aber noch mit einem moderaten Plus der Kernverbraucherpreise von 0,2%, während die gesamten Verbraucherpreise aufgrund des gestiegenen Ölpreises etwas stärker um 0,3% anziehen sollten. Basisbedingt dürften die Jahresraten jedoch von 1,8% auf 1,7% sowie von 2,1% auf 1,9% nachgeben. (14.02.2018/alc/a/a)

