Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Metro AG nach Zahlen des Lebensmittelhändlers zum ersten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,20 Euro belassen. Angesichts des Margenrückgangs hätten das Russland-Geschäft und der bestätigte operative Ergebnisausblick (Ebitda) im Mittelpunkt gestanden, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus auf die Umsatzentwicklung in Russland sei die richtige Strategie, berge aber Profitabilitätsrisiken - hier habe Metro lediglich eine Verbesserung im zweiten Halbjahr in Aussicht gestellt./gl/ck Datum der Analyse: 14.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0042 2018-02-14/10:59

ISIN: DE000BFB0019