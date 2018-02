Zürich (ots) - Die Management- und Technologieberatung

BearingPoint kann ein weiteres sehr erfolgreiches Jahr im Bereich der

Salesforce Geschäftsentwicklung verbuchen. Die angestrebte

Wachstumsrate von 30% in etablierten Märkten wie Deutschland und

Frankreich wurde signifikant übertroffen und im gleichen Zeitraum

konnte zudem die Zahl der zertifizierten Salesforce-Berater

verdoppelt werden.



"Wir helfen unseren Kunden dabei, ihre Geschäftsziele zu

verwirklichen, indem wir das Geschäftsmodell, die Prozesse und die IT

optimieren. Auf der technologischen Seite ist Salesforce bereits die

führende Plattform für alle kundenzentrierten Prozesse,

einschliesslich Marketing, Vertrieb, Handel und

Multikanal-Management. Daher fiel uns die Entscheidung, Salesforce

bei unserer Strategie in diesem Bereich in den Mittelpunkt zu

stellen, sehr leicht", kommentiert Markus Franke, Partner bei

BearingPoint.



"Wir werden unser Salesforce-Geschäft in Segmenten, in denen wir

mit unserer Beratungsexpertise bereits stark vertreten sind, weiter

ausbauen. Für uns ist es ein logischer Schritt, dass sich unsere

Expansionsstrategie in Bezug auf unser Salesforce-Geschäft auf Bank-

und Versicherungskunden, Life Sciences und Production Industries

konzentriert."



Desweiteren wird BearingPoint die geographische Abdeckung seines

Salesforce-Geschäfts ausdehnen: "Derzeit haben wir mit Deutschland

und Frankreich zwei Zentren, planen aber noch in diesem Jahr in die

Schweiz, Italien, die Niederlande, das Vereinigte Königreich und nach

Skandinavien zu expandieren," ergänzt Martine Dupuichaud, Partner bei

BearingPoint.



Als Folge der erfolgreichen Salesforce-Aktivitäten wurde

BearingPoint im November 2017 mit dem Salesforce Platinum Partner

Status ausgezeichnet.



"Dass wir als Neueinsteiger innerhalb von nicht einmal drei Jahren

den Platinum Consulting Partner Status erreicht haben, war eine

starke Leistung und beweist die Fokussierung und Energie unserer

schnellwachsenden Salesforce-Gemeinschaft bei BearingPoint," sagt

Markus Franke.



Die Zukunft sieht vielversprechend aus: "Viele Marktsegmente

zeigen nach wie vor grosses Potential für das Salesforce-Geschäft, so

dass wir unser Wachstumstempo 2018 noch weiter steigern wollen. Wir

sind gut positioniert, arbeiten Hand in Hand mit Salesforce und

freuen uns auf ein erfolgreiches und spannendes Jahr mit unseren

Kunden," fügt Franke hinzu.



"Unser Partner-Ökosystem ist entscheidend für den zukünftigen

Erfolg von Salesforce und dem unserer Kunden," sagt Olivier Derrien,

Senior Vice President, South EMEA und Central EMEA, Salesforce.

"BearingPoint ist gut positioniert, um unseren Kunden bei der

Beschleunigung ihrer digitalen Transformation zu helfen, indem sie

eine leistungsstarke Kombination aus Beratungs-, Technologie- und

tiefgreifender Industrieexpertise bieten. Wir freuen uns auf das

zügige Wachstum der BearingPoint Salesforce Beratungsleistungen in

EMEA und darauf, unsere Zusammenarbeit für den Erfolg unserer

gemeinsamen Kunden weiter fortzusetzen." Salesforce and others are

among the trademarks of salesforce.com, inc.



