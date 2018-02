Seit Jahren ist Toshiba angeschlagen. Nun rechnet der japanische Industriekonzern zum ersten Mal seit vier Jahren mit einem Gewinn. Seine Finanzprobleme könnten das Unternehmen so bald hinter sich lassen.

Der angeschlagene japanische Industriekonzern Toshiba peilt erstmals seit vier Jahren wieder einen milliardenschweren Gewinn an. Im Geschäftsjahr bis Ende März werde voraussichtlich ein Nettoergebnis von umgerechnet rund 3,9 Milliarden Euro erzielt, teilte der durch die Insolvenz seiner US-Atomsparte Westinghouse in Schwierigkeiten geratene Konzern am Mittwoch mit. Zunächst hatte Toshiba einen Verlust von 830 Millionen Euro in Aussicht gestellt, konnte aber zuletzt die Kassen mit dem Verkauf von Ansprüchen gegen Westinghouse an eine Gruppe von Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...