BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Innogy wird zwei Solarkraftwerke in Australien bauen. Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten im Bundesstaat New South Wales starten, wie das Unternehmen mitteilte. Für die beiden Sonnenkraftwerke mit einer Leistung von zusammen 460 Megawatt plant Innogy 400 Millionen Euro in die Hand zu nehmen.

Die RWE-Ökostromtochter beginnt bei dem Projekt nicht bei null, sondern erwirbt vom australischen Projektentwickler Overland Sun Farming zwei bereits entwickelte Flächen. "Die Umsetzung der beiden Photovoltaik-Projekte geschieht in Einklang mit unseren internen Renditevorgaben und finanziellen Mittel", erklärte Innogy-Interimschef Uwe Tigges.

Das Geschäft steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung der australischen Behörden. Australien ist das Land mit der intensivsten Sonneneinstrahlung weltweit, weshalb Solarkraftwerke besonders wirkungsvoll arbeiten. Beide Felder sollen Ende nächsten Jahres ihren kommerziellen Betrieb aufnehmen. Ausführen soll den Bau die Innogy-Tochter Belectric, die darauf spezialisiert ist. Den Fokus auf die Photovoltaik hatte noch der geschasstes Vorstandschef Peter Terium gelegt. Neben Solar wollen die Essener in Australien auch Batteriespeicher und Windparks an Land errichten. Eine neue Tochtergesellschaft soll daher vor Ort aufgebaut werden.

February 14, 2018 04:37 ET (09:37 GMT)

