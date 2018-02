Aurubis-Puts mit 123%-Chance bei Erreichen des Kurszieles

Nachdem der Kurs der Aurubis-Aktie (ISIN: DE0006766504) am 13.2.18 nach der Veröffentlichung der unter den Erwartungen liegenden Zahlen unter die Unterstützungszone bei 77,48 bis 76,21 Euro fiel, kratzte er im weiteren Tagesverlauf sogar an der Unterstützung bei 74,08 Euro. Laut Analyse von www.godmode-trader.de müssen Anleger in den nächsten Tagen mit einem Kursrückgang auf bis zu 65,74 Euro rechnen. Erst oberhalb von 77,48 Euro wird sich das Chartbild wieder verbessern.

Falls die Aurubis-Aktie innerhalb des kommenden Monats das bei 65,74 Euro, liegende Kursziel erreicht, dann werden Anleger mit Short-Hebelprodukten interessante Renditechancen vorfinden.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 70 Euro

Der BNP-Put-Optionsschein auf die Aurubis-Aktie mit Basispreis bei 70 Euro, Bewertungstag 15.6.18, BV 0,1, ISIN: DE000PR5MR07, konnte beim Aktienkurs von 74,70 Euro mit 0,33 - 0,34 Euro gehandelt werden.

Fällt der Kurs der Aurubis-Aktie im nächsten Monat auf 65,74 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,69 Euro (+102 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 81 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Aurubis-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 81 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UV5CF05, wurde beim Aktienkurs von 74,70 Euro mit 0,67 - 0,68 Euro taxiert.

Gibt der Kurs der Aurubis-Aktie in den nächsten Wochen auf 65,74 Euro nach, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 1,52 Euro (+123 Prozent) erhöhen.

Faktor-Short-Zertifikate mit bis zu 5-fachem Hebel

Wer hingegen mit täglich angepasster Hebelwirkung vom Kursverlust der Aurubis-Aktie profitieren möchte, könnte versuchen, dieses Vorhaben mit Faktor-Short-Zertifikaten zu optimieren.

Während das Morgan Stanley-Faktor-Short-Zertifikat auf die Aurubis-Aktie, ISIN: DE000MF1HQG4, die Kursschwankungen mit 3-fachem Hebel widerspiegelt, gibt das Morgan Stanley-Faktor-Short-Zertifikat mit ISIN: DE000MF1HQJ8 die Kursschwankungen sogar mit 5-facher Hebelwirkung an Anleger weiter.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aurubis-Aktien oder von Hebelprodukten auf Aurubis-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de