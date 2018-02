Essen - Die datenarme Zeit ist heute vorbei, so die Analysten der National-Bank AG.Im Vergleich zu den ersten beiden Tagen der Woche sei der Datenkalender heute sehr gut gefüllt. Gleich zu Handelsbeginn würden konkretere Informationen zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland in Q4/2017 veröffentlicht. Das BIP-Wachstum werde im Vergleich zum Vorquartal etwas an Dynamik verloren haben. Dennoch könne Deutschland auf ein starkes 2017 zurückblicken. Im weiteren Verlauf des Vormittags stünden dann BIP-Daten aus Italien, Portugal, den Niederlanden sowie dem Euroraum an. Ähnlich wie in Deutschland werde man im Euroraum auf ein kräftiges Wachstum blicken dürften. Es sei zudem viel Schwung in das Jahr 2018 mitgenommen worden.

