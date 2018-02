Vor fast genau fünf Jahren fuhr Flixbus die ersten Busse durch Deutschland. Längst ist das Unternehmen ein Global Player - mit kühnen Visionen.

Wenn André Schwämmlein über die Zukunft seines Unternehmens spricht, dann vergleicht er sie mit nichts weniger als der Welt von Amazon. 1999 habe Jeff Bezos kaum einer auf dem Schirm gehabt. "Keiner hätte vorhersehen können, wie die Welt 20 Jahre später aussieht", sagte Schwämmlein dem Bayerischen Rundfunk. "So ist es bei Mobilität auch." Jeder merke inzwischen, autonomes Fahren, E-Mobility, Sharing, On-Demand - "das sind riesige Entwicklungen. Aber keiner weiß, wie es aussieht."

Sicher ist nur: Schwämmlein will ganz vorne dabei sein. Flixbus, gegründet 2011, ist der große Monopolist im Fernbusmarkt. 40 Millionen Kunden transportierte das junge Unternehmen allein im vergangenen Jahr, mehr als 100 Millionen sind es seit Betriebsstart 2013. Der Marktanteil in Deutschland liegt bei mehr als 90 Prozent. Operativ, so heißt es aus der Zentrale in München, sei das Unternehmen bereits im Plus - und zwar nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Das Unternehmen hat bereits 1400 Ziele in 26 Ländern im Angebot. Dabei ist Flixbus selbst kein Busunternehmen. Die Münchener besitzen keine eigenen Busse, sondern betreiben nur die Online-Plattform, über die Kunden Tickets buchen können. Mittelständische Subunternehmen fahren die Strecken.

Damit die Erfolgsstory für die 1400 Mitarbeiter auch in Zukunft weitergehen soll, plant das Unternehmen mit Hauptsitz in München nun die nächsten Schritte. Und sie belegen, wie innovativ, mutig und experimentierfreudig das Team ist. Mitunter gehen sie über das Kerngeschäft hinaus. Die Ziele im Einzelnen.

Das Tempo erhöhen: Der komfortable Marktanteil in Deutschland ist für Schwämmlein und seine beiden Mitgründer Jochen Engert und Daniel Krauss nur Ansporn, anderswo genauso stark zu werden. "Wir haben in den nächsten Jahren in jedem Fall das Potenzial für mehr als hundert Millionen Fahrgäste im Jahr." Das wären zweieinhalb Mal so viele wie heute. Wie hoch das Potenzial ist, zeigen Rennstrecken wie zwischen Berlin und Hamburg oder Wien und Bratislava. Diese Metropolen werden teilweise bis zu 50 Mal pro Tag angefahren.

Das soll anderswo auch gelingen. Denn: Flixbus glaubt, dass viele Kunden noch nicht ...

