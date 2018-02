Berlin - Deutsche Bank verbucht unter Cyran's-Führung rund 47 Prozent an Wertverlust - Aktiennews Deutsche Bank-Chef John Cyran entwickelt sich zu einem der größten Wertvernichter unter den Vorstandsvorsitzenden des Bankhauses der letzten 30 Jahre, so das Wirtschaftsmagazin 'Capital' in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...