Hannover - Die vergangenen fünf Handelstage verliefen mit Ausnahme einer Emission ohne nennenswerte Primärmarktaktivitäten, so Matthias Melms, CIIA, CCrA von der Nord LB.Einzig die norwegische Sparebanken Sør Boligkreditt sei am gestrigen Dienstag mit einem Bond (ISIN XS1775786145) im Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren an ihre Investorenbasis herangetreten. Sie sei nach der DNB Boligkreditt (5Y, EUR 1,5 Mrd.) und der SpareBank 1 Boligkreditt (7Y, EUR 1,0 Mrd.) der dritte Emittent aus Norwegen, der seit Jahresbeginn eine Euro-denominierte Benchmark begeben habe. Nach einer anfänglichen Guidance von ms -2 Bp area sei diese zunächst auf ms -4 Bp angepasst worden und habe im Verlauf des Pricing-Prozesses um 1 Bp enger gestellt werden können, wodurch der Reoffer-Spread final bei ms -5 Bp gefixt worden sei. Damit belaufe sich das bisherige Euro-denominierte Emissionsvolumen im Benchmarkbereich in diesem Jahr auf EUR 28,75 Mrd., verteilt auf 34 Emissionen.

