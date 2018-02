Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts017/14.02.2018/11:15) - Mit http://spotlightmetal.com ging im Januar 2018 ein neues, internationales Angebot der NürnbergMesse und des Fachmedienhauses Vogel Business Media an den Start. Das englischsprachige Portal befasst sich mit den technischen und wirtschaftlichen Chancen sowie den Herausforderungen der Leichtmetallguss-Branche und soll Hilfestellung und Orientierung bieten. Dieser global ausgerichtete Markt ist extremen Treibern und tiefgreifenden Umwälzungen ausgesetzt: Digitalisierung, eMobility und alternative Fertigungsverfahren wie Additive Manufacturing zwingen etablierte Anbieter von Aluminium-, Magnesium- und Zinkdruckgussprodukten, schnell auf neuartige Trends zu reagieren und sich rasch an veränderte Kundenwünsche anzupassen. Daher deckt die neue digitale Contentplattform die gesamte Wertschöpfungskette in folgenden drei Themenkanälen ab: * Markets: Marktneuigkeiten, Rohstoffpreise, Marktentwicklungen, Messen, Awards * Technologies: Neue Verfahren in der Druckgussbranche, neue Technologien, konkurrierende Verfahren wie additive Fertigung und 3D-Druck, Innovationen, Industrie 4.0, Werkstoffe, Legierungen * Industries: Automobilindustrie, Medizintechnologie, Luft- und Raumfahrt und Elektronik Zielgruppen der Plattform sind Maschinen- und Anlagenhersteller, Zulieferer für die Gussindustrie, Gießereien sowie Rohstoff- und Marktexperten. Darüber hinaus richtet sich das Inhaltsangebot auch an die Abnehmermärkte der Gusserzeugnisse und arbeitet in Praxisberichten, Reportagen und Anwendungsszenarien die Besonderheiten der verschiedenen Produkte heraus. Thematisch soll beispielsweise über aktuelle Entwicklungen in der Branche, technologische Innovationen, Verfahrenstechniken, Vorteile der Leichtmetalle und der Fertigungsweisen berichtet werden. Das neue Portal finden Sie unter: http://www.spotlightmetal.com Vogel Business Media http://www.vogel.de ist Deutschlands großes Fachmedienhaus mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. Die Print- und Digital-Medien bedienen rund 20 Branchen in den Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation. Weitere Angebote reichen von Messedienstleistungen über Kommunikationsservices, Kontaktexperten und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights. Das Unternehmen feierte 2016 seinen 125. Geburtstag. (Ende) Aussender: Vogel Business Media GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49(0)931/418-2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180214017

