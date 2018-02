Lieber Leser,

in Erwartung der Jahresergebnisse, die Mondi für den 2. März angekündigt hat, legt die Aktie den Rückwärtsgang ein. In den vergangenen drei Wochen verlor sie somit mehr als 10 % an Wert, erholt sich in dieser jedoch leicht. Charttechnisch betrachtet hat die Aktie zwei wichtige Unterstützungen erreicht. Nämlich den 100-Wochen-Durchschnitt sowie eine Trendlinie, die die letzten wichtigen Tiefs des aktuellen Trends markiert, siehe Chart.

Die wichtigsten Hürden noch nicht ... (David Iusow)

