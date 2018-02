Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Im neuen Own Germany Standortfonds (Own Austria kennt man ja), der auf dem DRI Germany (von der Stoxx Ltd. als Customized Index berechnet und veröffentlicht) basiert, findet sich aktuell mit der voestalpine nur ein österreichisches Unternehmen in der 250er-Startselektion: 68 Unternehmen mit DE-ISIN bilden den Kern, sie sind in der Gewichtung zumeist auch sehr hoch gereiht. Aber auch viele (IT-, Pharma- und Konsumgüter-) Unternehmen aus USA, Schweiz oder Frankreich befinden sich im Fonds - zB Total, AXA, Michelin, Danone & L'Oreal aus Frankreich; Novartis, Geberit, ABB und Nestle aus der Schweiz oder (die usual suspects) wie Apple, CocaCola, McDonalds, P&G, 3M, Amazon, Microsoft,...

