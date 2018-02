Zürich (ots) -



Die Discounter Aldi und Lidl etablieren sich zunehmend als

ebenbürtige Alternative im Schweizer Detailhandel. Die günstigen

Anbieter holen in Sachen Sortiment und Qualität auf und greifen

zusammen mit Denner die Kundenbasis der Grossverteiler an.



Für die Grossverteiler im schweizerischen Lebensmitteldetailhandel

brechen härtere Zeiten im Wettbewerb mit den Discountern an.

Unverändert schätzen die Schweizer die niedrigen Preise der

Discounter: Rund zwei Drittel der Kunden gehen hier von einem

besseren Regalpreis aus. Zunehmend greifen aber die Discounter mit

Investitionen im Sortiment und in den Filialen weiteres Revier der

Grossverteiler an. Schon heute attestieren die Schweizer Kunden

Discountern attraktive Aktionen und vergleichbare Qualität bei

frischen Produkten. Das zeigt eine aktuelle Konsumentenbefragung der

Strategieberatung Oliver Wyman.



Dem Markteintritt von Aldi und Lidl in 2005 und 2009 wurde eine

radikale Wende im Schweizer Detailhandel vorausgesagt. Die niedrigen

Preise als Markenzeichen der Discounter schienen prädestiniert dafür,

den hochpreisigen Lebensmitteldetailhandel umzukrempeln. Obwohl sich

die Branche nicht im prognostizierten Ausmass verändert hat, mussten

die Grossverteiler proaktiv reagieren, um dem Preisdruck

entgegenzuwirken. Coop lancierte die Billiglinie Prix Garantie und

Migros stärkte ihre bereits existierende Linie M-Budget. Doch

niedrige Preise bleiben unverändert das Markenzeichen der Discounter.

In einer Umfrage unter 1'052 Schweizern attestierten ihnen 60 Prozent

die besten regulären Preise. "Die Grossverteiler versuchen oft mit

umfangreichen Aktionsprogrammen gegenzuhalten. Allerdings sind die

Kunden von dieser Strategie nicht restlos überzeugt, wie unsere

Befragung zeigt", sagt Nordal Cavadini, Partner und Handelsexperte

bei Oliver Wyman. Währenddessen rollen die Discounter das Feld von

hinten auf. In den Bereichen Sortiment, Qualität und Einkaufserlebnis

greifen sie gezielt die klassischen Stärken der Grossverteiler an.



Gleichauf in der Frische



Gegen die Discounter versuchten die Grossverteiler in den letzten

Jahren sich, mit ihrem traditionellen Vorsprung bei Frische,

Regionalität und Convenience zu profilieren. Doch genau hier machen

die Discounter nun Boden gut. 59 Prozent der Discounter-Kunden in der

Schweiz stimmten in der Oliver Wyman-Umfrage der Aussage zu, dass das

wichtigste Kriterium für die Wahl ihres Einkaufsorts die beste

Qualität bei frischen Produkten sei. Bei den Grossverteilern lag

dieser Anteil mit 67 Prozent nur geringfügig höher. Das Engagement

von Aldi und Lidl im Brot und Backwaren Sortiment zeigt ebenso seine

Wirkung. Gemäss der Studie bewerten die Kunden ihr Sortiment in

dieser Kategorie als gleich stark wie jenes der Grossverteiler.

Darüber hinaus rüsten die Discounter kontinuierlich ihr Angebot an

regionalen Produkten in mehreren Frischekategorien auf. Ein guter

Ansatz: Laut der Konsumentenbefragung ist die Regionalität wichtiger

als Bio.



Lebensmittelkategorien ausserhalb der Frische üben eine geringere

Anziehungskraft aus, denn: "Dosen können alle". Vor diesem

Hintergrund und der schwindenden Differenzierung in der Frische nimmt

die Serviceleistung in den Verkaufsstellen eine noch wichtigere Rolle

ein. Cavadini mahnt: "Nur mit einer exzellenten Leistung zu

konkurrenzfähigen Preisen können sich die Grossverteiler auf Dauer im

Wettbewerb mit den Discountern behaupten."



Attraktive Aktionen auch bei den Discountern



Hinzu kommt, dass die Discounter auch mit Aktionen punkten. Bei

der Frage nach den attraktivsten Aktionen liegen die Discounter mit

44 zu 56 Prozent nur leicht hinter den Grossverteilern. In Anbetracht

des Umfangs der jeweiligen Aktionsprogramme ist das ein Warnzeichen

insbesondere für die Grossverteiler. Denn sie haben seit Jahren

grosse Anstrengungen in Sachen Aktionen und Loyalitätsprogrammen

unternommen. "Für den zukünftigen Erfolg ist aber noch nicht genug

getan worden", sagt Cavadini. "Die Händler müssen Ihre Aktionen

besser verstehen und individualisieren."



Eins steht fest: die Preisschlacht ist kaum noch mit Aktionen zu

gewinnen. Handlungsbedarf unterstreichen weitere Umfrageergebnisse.

57 Prozent der Grossverteiler-Kunden stimmen der Aussage zu, dass

dauerhaft niedrige Preise für die Auswahl des Einkaufsorts wichtiger

sind als Aktionen. Bei den Discounterkunden sehen sogar 76 Prozent

dauerhaft niedrige Preise vor Aktionen. Cavadini resümiert: "Die

Schweizer Grossverteiler sollten manche Prioritäten überdenken.

Ansonsten wird der Vormarsch der Discounter weiter anhalten."



Über die Befragung



Für die Analyse hat Oliver Wyman im Herbst 2017 über 4'000

Konsumenten befragt, darunter 1'052 in der Schweiz. Abgefragt wurden

allgemeines Einkaufsverhalten sowie die Relevanz und Bewertung von

Preise, Aktionen sowie der Frischeleistung ausgewählter

Detailhändler.



Über Oliver Wyman



Oliver Wyman ist eine international führende Strategieberatung mit

weltweit über 4.700 Mitarbeitern in mehr als 50 Büros in rund 30

Ländern. Wir verbinden ausgeprägte Branchenexpertise mit hoher

Methodenkompetenz bei Digitalisierung, Strategieentwicklung,

Risikomanagement, Operations und Transformation. Wir schaffen einen

Mehrwert für den Kunden, der seine Investitionen um ein Vielfaches

übertrifft. Wir sind eine hundertprozentige Tochter von Marsh &

McLennan Companies (NYSE: MMC). Unsere Finanzstärke ist die Basis für

Stabilität, Wachstum und Innovationskraft. Weitere Informationen

finden Sie unter www.oliverwyman.ch. Folgen Sie Oliver Wyman auf

Oliver Wyman





