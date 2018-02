Das Analysehaus Warburg Research hat Aurubis nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Kupferproduzent sei recht stark ins Geschäftsjahr 2017/18 gestartet, auch wenn er die Konsensschätzung beim operativen Vorsteuergewinn verfehlt habe, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der darauf folgende Kursrückschlag biete eine Kaufgelegenheit, da das Effizienzprogramm des Unternehmens die Gewinne in den kommenden Jahren deutlich unterstützen sollte./gl/bek Datum der Analyse: 14.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0059 2018-02-14/12:31

ISIN: DE0006766504