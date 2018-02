Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Telekom vor Zahlen von 19,20 auf 19,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne für das vierte Quartal ergebnisseitig mit einer verbesserten Geschäftsentwicklung, insbesondere im deutschen Mobilfunkgeschäft der Telekom oder mit Blick auf die Ergebnisentwicklung in Europa, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aussagen zur Investitionstätigkeit könnten beruhigen. Der Sektor sei außerdem fällig für eine Erholung. Das neue Kursziel reflektiere das von 65 auf 75 US-Dollar gestiegene Kursziel für die US-Tochter T-Mobile US./ajx/ck Datum der Analyse: 14.02.2018

AFA0061 2018-02-14/12:31

ISIN: DE0005557508