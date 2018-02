Berlin (ots) - 14. Februar 2018 - Deutsche Bank-Chef John Cyran entwickelt sich zu einem der größten Wertvernichter unter den Vorstandsvorsitzenden des Bankhauses der letzten 30 Jahre. Wie das Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 3/2018, EVT 15. Februar) ermittelte, hat die Deutsche Bank-Aktie seit Cyran's Amtsantritt am 1. Juli 2015 rund 47 Prozent an Wert eingebüßt. In der Ära Ackermann verlor die Aktie zwischen 2002 und 2012 inklusive Dividende rund 49 Prozent, schlug damals aber den Index europäischer Bankaktien um zwölf Prozentpunkte. Unter Cyran hinkt die Aktie bislang um 45 Prozentpunkte hinterher.



OTS: Capital, G+J Wirtschaftsmedien newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8185 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8185.rss2



Pressekontakt: Timo Pache, Chefredaktion 'Capital', Telefon: 030/220 74-5125 E-Mail: pache.timo@capital.de www.capital.de