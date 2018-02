Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal der Kupferhütte sei solide ausgefallen, schrieb Analystin Katja Filzek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ankündigungen zu Übernahmen und Fusionen könnten unmittelbar bevorstehen. Sie zieht es vor, zunächst an der Seitenlinie zu bleiben. Die derzeitige Bewertung reflektiere das Wachstumspotenzial aus eigener Kraft in angemessener Weise./ajx/ck Datum der Analyse: 13.02.2018

