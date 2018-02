Wiesbaden (ots) -



Das forschende BioPharma-Unternehmen AbbVie Deutschland wird erneut für seine Mitarbeiterorientierung ausgezeichnet und liegt erstmals auf Platz 1 der Top Arbeitgeber in Deutschland. Das Top Employers Institute zertifiziert jährlich Arbeitgeber, die herausragende Bedingungen für Mitarbeiter bieten, Talente in allen Bereichen des Unternehmens fördern und sich dabei stetig weiterentwickeln.



"AbbVie ist in Deutschland breit aufgestellt und sucht in den Bereichen Forschung, Produktion und Vertrieb kontinuierlich Mitarbeiter, die einen echten Unterschied machen wollen", sagt Verena Gaisbauer, HR Director bei AbbVie Deutschland. "Dafür bieten wir Flexibilität, starke Leistungen und eine echte Chance, die Zukunft mitzugestalten. Die Zertifizierung als Top Arbeitgeber 2018 zeigt, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Das ist Auszeichnung und Ansporn zugleich."



Bewertungskriterien für den Top Employer Award sind die Themenbereiche Personalmanagement und Unternehmenskultur, unter anderem die Talentstrategie, Trainings- und Entwicklungsprogramme, Performance Management sowie Arbeitgeberleistungen. Für die Auszeichnung durchlief AbbVie erfolgreich ein mehrstufiges Zertifizierungsprogramm, in dessen Rahmen die Kategorien von unabhängigen Experten auditiert und bewertet wurden.



Die erfolgreiche Zertifizierung und der erste Platz unter 148 namenhaften Unternehmen in Deutschland bestätigen, dass das forschende BioPharma-Unternehmen in Sachen Unternehmenskultur und Arbeitgeber-Leistungen vorbildlich ist.



Über AbbVie



AbbVie (NYSE:ABBV) ist ein globales, forschendes BioPharma-Unternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Therapien für einige der komplexesten und schwerwiegendsten Erkrankungen der Welt verschrieben hat. Mission des Unternehmens ist es, mit seiner Expertise, seinen engagierten Mitarbeitern und seinem Innovationsanspruch die Behandlungsmöglichkeiten in vier Therapiegebieten deutlich zu verbessern: Immunologie, Onkologie, Virologie und Neurowissenschaften. In mehr als 75 Ländern arbeiten AbbVie-Mitarbeiter jeden Tag daran, die Gesundheitsversorgung für Menschen auf der ganzen Welt voranzutreiben. In Deutschland ist AbbVie an seinem Hauptsitz in Wiesbaden und seinem Forschungs- und Produktionsstandort in Ludwigshafen vertreten. Insgesamt beschäftigt AbbVie Deutschland rund 2.600 Mitarbeiter.



