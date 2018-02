Zusammenfassung:

Europäische Aktien steigen in Folge von soliden Unternehmenserträgen

DAX® (DE30 in der xStation) ist womöglich in die Konsolidierungszone gefallen

Thyssenkrupp (TKA.DA) fällt aufgrund von geringer als erwarteten Erträgen

Europäische Aktien folgen den amerikanischen und asiatischen Märkten mit signifikanten Anstiegen nach der Eröffnung. Die Gewinne werden durch solide Unternehmenszahlen verstärkt. Während die Märkte die US Inflationszahlen erwarten, werden die vorläufigen BIP Zahlen der europäischen Länder verdaut.

Wichtige amerikanische Aktien haben den dritten Tag in Folge Gewinne erziehlt. Der Dow Jones (US 30) war schwächer (0,16%) im Vergleich zu den anderen Wall Street Indizes. Der S&P 500 (US500) und der Nasdaq (US100) erziehlten jeweils ein Plus von 0,26% und 0,45%. Wenn man den asiatischen Handelstag betrachtet, muss man bedenken, dass der Yen stärker geworden ist obwohl das japanische BIP geringer als erwartet ausfiehl. Die Folge war ein Abfall auf den Aktienmärkten. Der Nikkei (JAP225) fiel um 0,43%. Chinesiche Aktienmärkte konnten hingegen deutliche Gewinne erziehlen. Der Hang Seng SE (CHNComp) schloss 2,57% im Plus. Der australische S&P/ASX 200 ...

