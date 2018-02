Neckarsulm (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



TV-Premiere von LETSDENIM am 15. Februar 2018: In der zweiten Folge von "Germany's next Topmodel" tragen die Nachwuchsmodels bei einer Catwalkchallenge ausgewählte Teile der dritten "esmara by Heidi Klum"-Kollektion. Zuschauer können sich davon überzeugen, wie vielfältig die facettenreichen Stücke der Denim-Kollektion zu kombinieren sind. "Es gibt kein besseres TV-Format, um die aktuelle 'esmara by Heidi Klum'-Kollektion einem breiten Publikum zu präsentieren", erläutert Jürgen Achenbach, Geschäftsführer Marketing bei Lidl Deutschland, die Kooperation mit der SevenOne AdFactory, dem 360-Grad-Vermarkter der ProSiebenSat.1 Media SE. "Nun freuen wir uns auf Anfang März, wenn die angesagten Jeans-Looks in unsere Filialen und in den Online-Shop kommen."



5. März: Verkaufsstart



Am 5. März ist die rund 30-teilige Damen-Kollektion (in den Größen 32/34 bis 44/46) inklusive Accessoires und Schuhen (in den Größen 37 bis 41) in allen Lidl-Filialen sowie im Online-Shop erhältlich. Zusätzlich zu den Damen-Looks gibt es erstmalig auch für Mädchen (in den Größen 122 bis 164) rund 10 Teile wie Latzhosen oder Regencapes.



Über Lidl Deutschland:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen in derzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen mehr als 78.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.



OTS: LIDL newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58227 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58227.rss2



Pressekontakt: Pressestelle Lidl Deutschland 07132/30 60 90 · presse@lidl.de