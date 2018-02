Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Versicherungskonzern Allianz war mit seinem Übernahmeangebot für die ausstehenden Aktien an dem Kreditversicherer Euler Hermes erfolgreich. Wie die Allianz SE mitteilte, hat sie zusätzlich 29,43 Prozent der Anteile erworben, was einer Investition von knapp 1,5 Milliarden Euro entspreche. Der Konzern kommt damit auf eine Beteiligung von 92,42 Prozent an Euler Hermes.

Europas größter Versicherer hatte Ende November angekündigt, Euler Hermes vollständig zu übernehmen. Das Angebot für die ausstehenden Aktien wurde am 15. Januar gestartet und endete am 13. Februar. 6,12 Prozent der Euler-Hermes-Aktien befinden sich nun noch im Streubesitz.

